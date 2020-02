Vertrauensfrage spaltet die SPÖ-Funktionäre

Traiskirchner Bürgermeister missfallen sämtliche Fragen

Unfreundliche Töne kommen auch von so manchem roten Bürgermeister. Andreas Babler, Bürgermeister in Traiskirchen, missfallen sämtliche Fragen, so auch die Vertrauensfrage: „Die Vertrauensfrage ist nicht gelungen.“ Kurt Wallner, Bürgermeister in Leoben, kündigte an, dass er Rendi-Wagner nicht das Vertrauen aussprechen werde. Klaus Luger, Bürgermeister in Linz, hingegen begrüßt, dass die Mitglieder „bei grundsätzlichen Fragen wie der Parteiobmannschaft mitentscheiden dürfen“.