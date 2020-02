Vertrauensabstimmung: Deutsch sieht positives Echo

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat ein durchwegs positives Echo auf die angekündigte Mitgliederbefragung über den Verbleib Pamela Rendi-Wagners an der Parteispitze geortet. „Ich habe zahlreiche Rückmeldungen per E-Mail, SMS und WhatsApp erhalten, und keine einzige ist negativ ausgefallen“, sagte Deutsch am Montag.