Quarantäne zu Ende: Aufatmen bei China-Rückkehrern

Auch der österreichische Generalkonsul Nikolai Herold will so schnell wie möglich sein altes Leben zurück. Er schaute Dokumentationen über China - erinnerte sich an die Straßen voller Leben, bestellte vietnamesische Suppen. Ob China jetzt für immer mit dem Virus in Verbindung gebracht wird? Nein, denn: „Chinesen schauen in die Zukunft.“