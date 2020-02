UEFA: Öko-Desaster? „Nein, umweltfreundlichste EM“

Ein österreichischer Fan beispielsweise muss von Wien aus rund 5.300 km (Luftlinie) in neun Tagen reisen, um die Gruppenspiele des ÖFB-Teams zu sehen: nach Bukarest, weiter nach Amsterdam, wieder zurück nach Rumänien und von dort aus wieder nach Wien. Ein Viertelfinale steigt in Baku in Aserbaidschan. Bis nach London, wo sowohl das Halbfinale als auch das Finale ausgetragen werden, sind es von dort 4.000 km. Im Vergleich: Für die EM 2016 genügte ein Hin-und Rückflug, innerhalb Frankreichs konnten alle Spielorte mit der Bahn erreicht werden. Genauso wird es in vier Jahren bei der EM in Deutschland sein.