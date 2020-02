Ölriese BP will bis 2050 klimaneutral werden

NGO: Feld anführen und nicht anbohren

Greenpeace äußerte am Mittwoch Zweifel am Vorhaben des britischen Ölkonzerns: „Wenn Sie Ihre Investitionen von 65 Milliarden Euro in neues Öl und Gas einstellen, würde es beweisen, dass Sie das Feld anführen und nicht anbohren“. Die Umweltschutzorganisation erinnerte BP auch daran, dass der Konzern nur drei Prozent seiner Investitionen in erneuerbare Energien stecke und die Ankündigung habe daran „nichts geändert“.