Zeugenaussage: Über Umwege zu Strache-Material

Eine Haarprobe, die belegen sollte, dass Heinz-Christian Strache kokst, und Fotos, die die Übergabe von Schwarzgeld an die FPÖ beweisen sollten: Hintermänner der Ibiza-Affäre versuchten schon 2015, belastendes Material gegen Strache in Umlauf zu bringen. In einer Zeugenaussage, die der „Krone“ vorliegt, schildert der SPÖ-nahe Berater Rudi Fußi, wie die Infos ihn erreicht haben.