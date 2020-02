Abfahrtstraining in Saalbach-Hinterglemm abgesagt

Neuschnee und Verwehungen im oberen Bereich haben ein erstes Abfahrtstraining der alpinen Ski-Herren am Dienstag in Saalbach-Hinterglemm unmöglich gemacht! Der Niederschlag hörte erst am Dienstag kurz vor 11 Uhr auf, die Arbeiten auf der Weltcupstrecke am Zwölferkogel laufen seit den Morgenstunden. Die Wetterprognosen für das geplante Training am Mittwoch und die Abfahrt am Donnerstag sind gut.