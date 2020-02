Zukunft knabbert an der Gegenwart

Wer am nächsten an der Startelf dran ist? “Gute Frage„, schmunzelt Marsch. Ehe der US-Ami ins Detail geht: “Bei Karim brauchen wir zwischen Liefering und uns eine gute Balance. Weil Karim auch Youth League spielen kann. Er war in der Vorbereitung sehr gut, ist bereit für Größeres. Etwas bessere Einsatzchancen dürfte Noah Okafor haben, der alleine im Herbst bereits 24 Partien für den Schweiz-Topklub FC Basel bestritt. Aber: “Es ist für niemanden einfach, sich schnell zu adaptieren„, spielt Marsch auf das spezielle, auf Athletik- und Tempo ausgelegte Red Bull-System an. “Aber wir haben in der ersten Woche von ihm viele gute Signale erhalten. Noah will sehr viel, das ist ein sehr gutes Zeichen.„