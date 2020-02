Erster Auftritt von Harry und Meghan nach „Megxit“

Erstmals seit ihrem medienwirksamen Teilrückzug aus dem britischen Königshaus sind Prinz Harry und seine Frau Meghan gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das Paar nahm an einer Veranstaltung der Großbank JPMorgan Chase, dem größten Kreditinstitut der USA, in Miami teil, wie der Buckingham Palace am Freitag mitteilte. Demnach hielt Harry bei dem Event im „1 Hotel“ am Strand von Miami eine Rede. Unklar blieb, ob Harry für seinen Redebeitrag bezahlt wurde.