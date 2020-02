Findelkind „Balu“ darf bei Polizistin bleiben

Der kleine Husky wurde am 8. Jänner in der Lobau von Passanten gefunden. Sie brachten den Rassehund in die Polizeiinspektion in der Van-der-Nüll-Gasse in Favoriten. Und das sollte sich als das größte Glück für den Vierbeiner herausstellen. Eine diensthabende Beamtin verliebte sich sofort in den Welpen. Sie nahm ihn mit nach Hause und erklärte sich sogar dazu bereit, den Hund zu behalten, sollte sich der Besitzer nicht melden.