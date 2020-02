Pulverfass Barcelona: Messi könnte gehen

Viele fachliche Argumente für Wechsel

Denn so viele Argumente dafürsprechen, seine Karriere bei Barcelona ausklingen zu lassen, sprechen überraschenderweise mindestens so viele auch dagegen. Denn: Messi fühlt sich wohl in Barcelona, wo er seit 2000 wohnt. Seit dem Jahr, in dem er mager und schüchtern aus Argentinien ankam. Leo liebt die Stadt, den Verein und die Fans. Nur: Neymars Abgang war ein Schlag für ihn, die Mannschaft schwächelt, in der Champions League war zuletzt im Viertelfinale oder spätestens im Halbfinale Schluss. Und: Jetzt auch die Entlassung seines geliebten Trainers Valverde und der Streit deswegen mit Abidal. All dem wird er nicht tatenlos zuschauen.