Steirischer „Guru“ erschien nicht zur Verhandlung

Verfahren wurde ohne ihn abgeschlossen

Also protokollierte der Richter, was alles zum Akt genommen wurde, darunter auch einige Videos, auf denen er diverse Mediziner als „Drogendealer“ bezeichnet haben soll. „Er bewegt sich in einer Grauzone“, meinte der vorsitzende Richter. Auf die Befragung des Beklagten wurde einvernehmlich verzichtet, also konnte das Verfahren geschlossen werden. Ein Urteil soll nun in einigen Wochen schriftlich erfolgen.