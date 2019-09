„Wunderheiler“ kam barfuß in den Gerichtssaal

Übersehen konnte man Robert Franz, dessen Produkte in zahlreichen Shops im deutschsprachigen Raum vertrieben werden, am Donnerstag vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz nicht. Barfuß und mit wilder grauer Mähne führte er seine Gefolgschaft an, viele nahmen die weite Reise aus Würzburg (Deutschland) auf sich, um bei dem Prozess dabei sein zu können.