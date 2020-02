VSV trennt sich von Cheftrainer Jyrki Aho

Mit der Trainer-Entlassung will der Eishockeyklub VSV der Mannschaft neue Impulse geben, um die schwierige Aufgabe in der Qualifikationsrunde meistern zu können - denn nach drei Jahren ohne Play-offs wollen die Adler unbedingt wieder in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei sein. Rauchenwald: „Wir haben uns entschieden, rasch zu handeln. Für uns geht es um einiges.“ Aho hat die Mannschaft seit Saisonbeginn geleitet. Zuletzt ging es aber bergab, vor allem der Start in der Quali-Runde misslang mit Pleiten gegen Dornbirn (2:3 im Penaltyschießen) und in Innsbruck (3:5).