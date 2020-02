Coronavirus-Spital behandelt bereits Patienten

Peking kritisiert „Panikmache“ in den USA

Kritik wurde an der Reaktion der USA auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus geübt. Anstatt Hilfe anzubieten habe Washington „Panik“ geschürt, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Montag in Peking. Sie kritisierte, dass die US-Regierung als erste Reaktion die Mitarbeiter ihres Konsulats in Wuhan abgezogen und dem Botschaftspersonal in Peking die Ausreise freigestellt.