Das Traumpaar der Schlammschlacht

Angefangen hat alles mit einem Video: „Meine Frau hat es im Internet gesehen und mich überredet, mitzumachen.“ Sofort waren beide vom „Spartaner-Virus“ infiziert. Der Mitarbeiter des Jenbacher Bauhofes und die Bankangestellte sind in ihren jeweiligen Altersklassen sogar sehr erfolgreich. 15 Mal standen beide bereits am Podest. Sabine holte zehnmal Gold, wurde unter anderem Dritte bei der EM im italienischen Alleghe und Fünfte bei der WM in Lake Tahoe in den USA. Peter triumphierte achtmal, gewann bei der WM sogar Bronze und wurde beim Spektakel in Sparta Sechster. „Zudem gewannen wir beide die Deutschland-Österreich-Schweiz-Serie sowie jene in Italien“, erzählt das starke Pärchen stolz.