Erster Coronavirus-Todesfall außerhalb Chinas

Erstmals seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus ist auch außerhalb Chinas ein Mensch an den Folgen seiner Erkrankung gestorben. Das philippinische Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, auf dem pazifischen Inselstaat sei ein 44-Jähriger aus der chinesischen Metropole Wuhan am Samstag in einem Krankenhaus in Manila gestorben, nachdem er nach seiner Einreise eine schwere Lungenentzündung bekommen habe. In China selbst gibt es bereits 304 Todesfälle und 14.380 Neuinfektionen.