Coronavirus: Moskau verwehrt deutschem Jet Landung

Bereits rund 260 Tote und 12.000 Erkrankte in China

Seinen Ausgang hatte das Virus 2019-nCoV in der zentralchinesischen Metropole Wuhan genommen. In China stieg die Zahl der Infizierten mittlerweile auf fast 12.000, wie die Nationale Gesundheitskommission am Samstag mitteilte. Bisher starben in der Volksrepublik demnach 259 Menschen an der Atemwegserkrankung, die bereits während der bis zu zwei Wochen dauernden Inkubationszeit von Mensch zu Mensch übertragbar ist.