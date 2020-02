Coronavirus: Rückreise aus Wuhan als Nervenkrimi!

Die Crew soll fünf Niederösterreicher und den Tiroler Robert Moser nach dem Rückreisekrimi aus dem chinesischen Wuhan in die Heimat bringen. Die Österreicher landen, begleitet von Konsul Nikolai Herold von unserer Botschaft in Peking, nach rund elf Stunden Flug aus China in Frankreich. Läuft alles nach Plan, findet die finale Landung nach der Flucht vor dem Coronavirus am Sonntagabend in Wien-Schwechat statt. Die Abfertigung wird abseits vom normalen Betrieb ablaufen.