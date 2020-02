Firmengründer will Wartezeit aufs Bier verkürzen

Um die neue Anwendung im Gastronomiebereich zu nutzen, braucht man nicht einmal eine App, wie das bei anderen Bestellplattformen nötig ist. „Es genügt, mit der Handykamera den QR-Code zu scannen, der auf den Tischen im Hofbräuhaus am Steinertor zu finden ist“, erläutert Weisz. So gelangt man zur Speisekarte, kann bestellen und im nächsten Schritt auch zahlen. Das Team von Ordito hat die Technik an der FH in Krems entwickelt, wird jetzt von Accent, der Gründeragentur des Landes, betreut. Diese machte auch den Testbetrieb im Hofbräuhaus möglich. Der läuft gut.