Nächste Woche gibt’s bis zu 20 Grad

„Nächsten Dienstag sind bis zu 20 Grad möglich“, weiß Meteorologe Steffen Dietz – siehe Interview. Das sind beinahe 15 Grad über dem jahreszeitlichen Schnitt. In Oberösterreich spielte der Jänner sowieso verrückt. Es war um 2,2 Grad zu warm und es gab um 49 Prozent weniger Niederschlag. In den Skigebieten freute man sich trotzdem über viele begeisterte Wintersportler. Am Feuerkogel (1618 Meter) verzeichnete man 129 Sonnenstunden – das sind ganze 23 Prozent mehr als im Vorjahr.