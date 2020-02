Schneeschuhwandern - Risiko fürs Herz

Zu schnelles Losgehen am Beginn einer Bergtour oder extreme Witterungsverhältnisse bedeuten eine enorme Anstrengung. Kreislaufprobleme, Überlastung und Erschöpfung sind häufige Folgen. Bergsport erfordert gute körperliche Fitness. „Grundsätzlich ist Schneeschuhwandern eine gesunde und entschleunigende Aktivität. Wer jedoch nicht regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche Sport treibt und meint, diesen Mangel an Bewegung am Wochenende ausgleichen zu können, setzt sich ebenfalls der Gefahr eines Herz-Kreislauf-Versagens aus. Dabei könnte dieses Risiko durch regelmäßiges Training und die richtige Einschätzung der persönlichen Fitness und Kondition deutlich minimiert werden“,betont OA Brunhuber.