Formel E: Ein „halber Ösi“ mischt voll mit

Fünf Rennen in Europa

Und speziell bei jungen urbanen Fans punktet: „Das sind die Autokäufer von morgen, die durch das Spektakel sehen, was mit E-Mobilität möglich ist“, sagt Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG. Die erneut das Namenssponsoring der am 4. April beginnenden Europarennen übernimmt, dem Fahrer mit den meisten Siegen in Rom, Paris, Berlin und London (Doppelrennen) eine im speziellen 3-D-Druck hergestellte Trophäe widmet. Die ein Mosaikstein im nächsten Traum von Günther sein könnte: „Mittelfristig will ich Champion werden!“