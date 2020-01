Coronavirus: Chinesen kämpfen mit Diskriminierung

Auch in Südkorea gibt es bereits Hunderttausende Unterstützungserklärungen für eine ähnliche Petition. Die noch vergleichsweise neutral formulierte Petition wurde in der vergangenen Woche auf die Website des Präsidialamts in Seoul gestellt. Bis zum Mittwoch gab es mehr als 578.000 Zustimmungen. Bisher sind vier Infektionsfälle in Südkorea gemeldet. In Malaysia gibt es laut der Zeitung „Straits Times“ sieben bestätigte Fälle.