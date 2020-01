Mehr Tote, aber weniger Neuinfizierte in China

Japan und USA lassen Staatsbürger aus China ausfliegen

Japan holte nun die ersten Landsleute, die sich im chinesischen Wuhan aufhielten, per Flugzeug zurück. Mittwochvormittag landeten 206 Japaner an Bord einer Chartermaschine in Tokio. Diese benutzten nicht den normalen Flugterminal für reguläre Passagiere, sondern wurden in einem Spezialbus in eine medizinische Einrichtung gebracht, hieß es. Noch am selben Abend solle eine weitere Maschine nach Wuhan starten, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Diese Woche war in Japan bei einem Patient, der sich nicht in China aufgehalten hatte, das Virus im Körper diagnostiziert worden. Er hatte sich also auf japanischem Boden infiziert.