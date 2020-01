Ladenbesitzer in Japan: Kein Eintritt für Chinesen

Trump beruhigt US-Bevölkerung: „Alles in Ordnung“

Nach dem ersten Fall in den USA hat sich auch US-Präsident Donald Trump zu Wort gemeldet und war um Beruhigung bemüht. Die Regierung habe das „komplett unter Kontrolle“, sagte Trump am Mittwoch in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC. Er vertraue den Angaben der chinesischen Regierung, sagte Trump. Dort wurden nach offiziellen Angaben bisher neun Todesfälle nachgewiesen. Nachsatz: „Es wird alles in Ordnung sein.“