Mathias Lauda: „Ein neues Kapitel begann für mich“

Der Einzige

Sein Vater werde in der Formel 1 immer in Erinnerung bleiben. „Der Motorsport war für ihn alles. Er hatte sehr jung, ohne die Unterstützung seiner Familie begonnen und dreimal den WM-Titel erobert. Er war der einzige Pilot in der Formel-1-Geschichte, der nach einem schrecklichen Unfall wieder zurückgekehrt ist und einen weiteren WM-Titel erobern konnte“, erklärte Mathias Lauda. Sein Vater werde auch als erfolgreicher Unternehmer in Erinnerung bleiben.