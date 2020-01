Wie gefährlich ist das neuartige Coronavirus?

Keine Vorsichtsmaßnahmen in Österreich

Stichhaltige Beweise dafür gibt es aber noch nicht, weshalb die Weltgesundheitsorganisation WHO bisher auch keine Reisewarnung für Touristen ausgesprochen hat. Auch in Österreich wurden bis dato keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Laut Bernhard Benka vom Gesundheitsministerium, weil man „von einer niedrigen Wahrscheinlichkeit eines Imports (des Virus; Anm.) in die EU und einer raschen Weiterverbreitung innerhalb der EU“ ausgehe.