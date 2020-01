Skidiebe trieben ihr Unwesen in Filzmooser Hotels

Die Taten haben laut den Ermittlern am Freitagnachmittag sowie in der Nacht auf Samstag in Filzmoos stattgefunden. Nacheinander drangen die Unbekannten dabei in einen Skikeller nach dem anderen ein. Sieben Paar hochwertige Ski sackten sie auf ihrem Beutezug durch die Filzmooser Hotelszene ein. Letztendlich fielen den Dieben so Skifahrer aus vier Herbergen zum Opfer.