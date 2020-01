Weißwurstparty: Der Kessel ruft wieder!

Gabalier mit besonders großem Hunger

Besonders großen Hunger hatte in den Jahren zuvor Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier. Alleine acht Weißwürste gingen im Vorjahr auf sein Konto. Heuer hatte er noch in weiser Voraussicht eine schweißtreibende Einheit im Fitnessstudio absolviert und huschte kurz vor Start im Trainingsgewand an den Fotografen vorbei.