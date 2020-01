Porsche sah nach Ausfahrt aus wie „Stanniolkugel“

Flucht vor Polizeikontrolle

Das waren aber nicht die einzigen Vorwürfe gegen den 35-Jährigen. Ein Bekannter gab bei seiner Aussage etwa an, von dem Mann Kokain in größeren Mengen erworben zu haben. Zudem sei er am Rücksitz gesessen, als sich der Angeklagte mit einem Pkw, einer Polizeikontrolle entzogen. Damit aber nicht genug: Als der 35-Jährige am 15. Februar wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen werden sollte, seilte sich der Mann mit zusammengeknoteten Leintüchern aus seiner Wohnung ab.