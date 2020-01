Platzverbot und 1800 Polizisten bei Akademikerball

Großaufgebot an Polizei und Platzverbot

Grund genug für die Polizei, mit einem Großaufgebot an Uniformierten für die Sicherheit der Ballbesucher zu sorgen und auch Übergriffe sowie Zerstörungswut in der Innenstadt zu vermeiden. Die Landespolizeidirektion hat auch heuer wieder rund um das Veranstaltungsgelände ein sicherheitspolizeiliches Platzverbot verhängt, um ein Aufeinanderprallen von linken Gruppen und Ballgästen bzw. Burschenschaftern zu verhindern. Zu rechnen sein dürfte auch wieder mit Verkehrsbehinderungen rund um die Wiener Innenstadt.