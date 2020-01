Weltweite Sorge vor Neujahrsfest-Reisewelle

Erstmals seien Infektionen mit dem Coronavirus (2019-nCoV) an mehreren anderen Orten in China nachgewiesen worden, teilte die Gesundheitsbehörde der zentralchinesischen Metropole Wuhan, wo der Ausbruch begonnen hatte, am Montag mit. Außer in Wuhan, wo es rund 200 Fälle gibt, wurde von Patienten in der südlichen Provinz Guangdong sowie in Peking im Norden und in Shanghai berichtet. Zudem wurden sechs Verdachtsfälle in anderen Städten gemeldet.