„Wenn mein Vater Hilfe braucht, bin ich da“

In Camp vom Jugendrotkreuz können Jugendliche wieder Kind sein

Wirklich unbeschwert fühlt sich Chiara-Marie nur, wenn sie Abstand gewinnen kann. „Einmal im Jahr bin ich zwei Wochen auf einem Camp, das ist richtig cool“, erzählt sie. Bereits zum dritten Mal wird sie heuer am Camp für Kinder und Jugendliche schwerkranker Eltern, organisiert vom Jugendrotkreuz, in Slowenien teilnehmen. Dort darf sie einfach nur Kind sein – ganz ohne Verantwortung tragen zu müssen: „Außerdem begegne ich Gleichaltrigen, die eine ähnliche Geschichte haben, und mir wird bewusst, dass ich nicht alleine bin.“ Daraus schöpft sie Kraft, denn eines weiß sie sicher: „Wenn mein Papa in den nächsten Jahren mehr Hilfe braucht, bin ich dafür bereit und für ihn da.“