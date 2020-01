Wie grün wird die Wirtschaft, Frau Schramböck?

„Die Serie heißt Metamorphosen“, erklärt Schramböck, die Bilder waren früher in verschiedenen Botschaften, unter anderem in New York, ausgestellt. „Jetzt hängen sie das erste Mal wieder gemeinsam. Ich mag die Farbgestaltung, sie wirken einfach beruhigend. Man hat eh so viel Stress und so hole ich mir mein Garteln ins Büro.“ Am Boden stehen Orchideen, der Tisch ist mit einer Speck- und Käseplatte gedeckt. „Alles aus Tirol“, lacht die Ministerin, nur der Kaffee wird in Wiener Neustadt geröstet.