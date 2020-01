USA: Die Supermacht, die ihren Kompass verlor

Brandherd der Welt ist nun schon seit Jahrzehnten der Nahe und Mittlere Osten, wo revolutionärer Islam und die Supermacht USA in immer neuen Variationen aufeinanderprallen. Was verteidigt die Supermacht dort eigentlich, wie sie behauptet? Freiheit in Saudi-Arabien? Freiheit für die Kurden? Die Interessen amerikanischer Petrokonzerne und Waffenproduzenten? Weiß sie überhaupt, was sie tut?