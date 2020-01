Vater lebte zwei Wochen neben ermordeter Familie

Geldsorgen ließen Physiotherapeuten zum Mörder werden

Nach seiner Verhaftung gestand Todt seine Tat sofort im Verhör. Als Motiv gab er finanzielle Probleme an: Er war monatelang mit den Mietzahlungen in Verzug gewesen. Hinzu kam, dass das FBI gegen den Physiotherapeuten wegen Versicherungsbetrug ermittelte. All das hatte Todt vor seiner Ehefrau geheim gehalten.