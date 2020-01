Meghan beleidigte Kate bei erstem Archie-Treffen

William fuhr offenbar sofort nach London, wo er am Dienstag wieder zurück an die royale Arbeit ging und Ritterschläge verteilte. Harry soll sich nach Windsor in sein Haus Frogmore Cottage zurückgezogen haben. Er absolvierte am Donnerstag schließlich seinen ersten öffentlichen Termin im Buckingham-Palast - und womöglich auch den letzten in seiner Rolle als Senior-Royal.