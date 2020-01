William und Harry gemeinsam gegen Mobbing-Gerüchte

„Beleidigend und potenziell schädigend“

Der Zweite in der britischen Thronfolge und sein jüngerer Bruder dementierten den bösen Bericht und ließen in einem Statement erklären: „Trotz eindeutiger Dementi wurde heute in einer britischen Zeitung eine falsche Geschichte veröffentlicht, in der über die Beziehung zwischen dem Herzog von Sussex und dem Herzog von Cambridge spekuliert wurde. Für Brüder, die sich so sehr sorgen über die Fragen der psychischen Gesundheit ist der Gebrauch von aufrührerischer Sprache auf diese Weise beleidigend und potenziell schädlich“.