Meghan: Zeigten diese Fotos den Anfang vom Ende?

Gemeinsam gezeigt haben sie sich nicht. Nach dem Krisengespräch mit der Queen am Montagnachmittag verließen beide das Gelände von Sandringham durch Nebeneinfahrten. William fuhr offenbar sofort nach London, wo er am Dienstag wieder zurück an die royale Arbeit ging und Ritterschläge verteilte. Harry soll sich nach Windsor in sein Haus Frogmore Cottage zurückgezogen haben.