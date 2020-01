War das Harrys allerletzter Auftritt als Royal?

Trotz Harrys Lachen wurde an diesem Nachmittag aber deutlich: Die Aufregung um den Rückzug aus dem Königshaus ist auch an dem 35-Jährigen nicht spurlos vorübergegangen. Denn immer wieder wirkte er auch nachdenklich und in sich gekehrt, und ließ Fragen der anwesenden Journalisten darüber, wie es für ihn und seine Familie in Zukunft weiter gehen werde, unbeantwortet.