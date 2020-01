Kurz auf Visegrad-Gipfel: „Gräben zuschütten“

Kurz: „Besser in Vielfalt vereint als in Gleichheit getrennt“

Nach Absprache mit der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntag in Brüssel meinte Kurz: „Besser in Vielfalt vereint als in Gleichheit getrennt. 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs werden die damaligen Ereignisse gewürdigt, nun ist es aber auch wichtig, die neu entstandenen Gräben zuzuschütten.“ Die V4-Regierungschefs besprachen im Prager Nationalmuseum ihre Streitthemen mit der EU wie Sicherung der Transferleistungen oder die Ablehnung einer Flüchtlingsverteilung.