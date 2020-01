Österreich soll „Modell“ für Europa werden

Dass mit von der Leyen eine neue Periode der Kommission begonnen habe, sei eine große Chance, so Kurz am Sonntag in Brüssel. Jedem Neubeginn wohne auch „ein Zauber“ inne. Seit seinem allerersten Besuch als Kanzler in Brüssel im Dezember 2017 habe sich viel verändert, meinte Kurz vor dem Treffen mit der EU-Kommissionspräsidentin. Dabei bezog sich der ÖVP-Chef aber weniger auf den Umstand, dass seine damalige Koalition mit der FPÖ in der EU-Hauptstadt kritisch beäugt worden war. Ende 2017 habe eine „sehr schlechte Stimmung“ in Brüssel geherrscht, erinnerte sich Kurz.