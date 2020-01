„Green Deal“ der EU: Atom hat keine Klima-Zukunft

Die Nuklear-Befürworter hatten ja immer argumentiert, dass „saubere“ Atomkraft eine Alternative zum Ausstieg aus fossiler Energieerzeugung mit Kohle, Öl oder Gas sei. Im Kern geht es um den sogenannten Just Transition Fund (JTF) der EU, mit dem die Mitgliedsstaaten in die Dekarbonisierung, also die Umstellung auf grüne Energieformen, investieren können.