Tor zur Freiheit stand plötzlich weit offen

Ein historischer Moment jährt sich heute zum 30. Mal. Nach Otto von Habsburgs Idee fand am Grenztor an der alten Pressburger Landstraße zwischen St. Margarethen im Burgenland und Sopronkohida (Steinambrückl) in Ungarn das Paneuropäische Picknick statt, mitinitiiert von László Nagy. Diese Demonstration des Friedens samt symbolischer Öffnung des Grenztores nutzten 750 DDR-Bürger zur Flucht in den Westen. Árpád Bella, Jahrgang 1946, war an diesem denkwürdigen 19. August 1989 diensthabender Offizier der ungarischen Grenzwache. Seinem Mut ist es zu verdanken, dass der damals noch aufrechte Schießbefehl nicht ausgeführt wurde. Seinen Hochzeitstag hatte er sich jedenfalls anders vorgestellt.