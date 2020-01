Wengen-Boss schlägt Alarm: „Keine Geld-Reserven“

Am Wochenende gehen in Wengen eine Kombination, eine Abfahrt und ein Slalom über die Bühne. Doch wie lange noch? Denn Näpflin sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. Wie krone.at bereits berichtete, möchte Wengen vom Verband (Swiss Ski) deutlich mehr Franken sehen als bisher. Dazu läuft bereits ein Prozess beim internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne. Es geht um die Verteilung der TV- und Marketinggelder. Nach dem Ende der laufenden Saison muss der Vertrag zwischen Wengen, Swiss Ski und dem Ski-Weltverband (FIS) erneuert werden.