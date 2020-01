Geschwister nach blutiger Schlägerei festgenommen

Da hängt der Haussegen gewaltig schief: Weil in Linz vor einer Wohnungstür Blut gefunden wurde, schlugen Nachbarn Alarm. Am Ende kamen ein 24-Jähriger und seine 30-jährige Schwester, die sich mit einem Bekannten in der Wohnung offenbar heftig geprügelt hatten, ins Gefängnis.