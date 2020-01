Wer ist der neue Mann an der Seite Putins?

In Russland geht es gerade ganz schnell. Bereits einen Tag nachdem Dmitri Medwedew am Mittwoch seinen Rückzug als Ministerpräsident ankündigt hatte, bestätigten die Abgeordneten am Donnerstag im Unterhaus seinen Nachfolger: den bisherigen Leiter der nationalen Steuerbehörde, Michail Mischustin. Er war der Wunschkandidat von Präsident Wladimir Putin. Doch viele fragen sich jetzt: Wer ist der neue Mann an Putins Seite?