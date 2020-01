Ernährungsmythen unter der Lupe

Schnaps als Verdauungshilfe

Wer sich nach einem ausgiebigen Essen einen Obstler genehmigt, tut sich nur scheinbar etwas Gutes. Der berühmte Verdauungsschnaps nach fetten Speisen ist ein Mythos: Hochprozentiges verlangsamt die Verdauung, anstatt Erleichterung zu verschaffen. Denn Alkohol geht im Magen direkt ins Blut über und beeinflusst im Gehirn Areale, die für die Verdauung zuständig sind. Der Körper ist in erster Linie mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt, anstatt das Gegessene zu zerkleinern. So wird die Verarbeitung im Magen verzögert und der Weitertransport der Nahrung in den Dünndarm gehemmt. Nach einer üppigen Mahlzeit sollte man lieber zu einer Schale Tee sowie Kaffee greifen oder spazieren gehen.