Rapid: Neues Trainingszentrum und Gerücht um Badji

Wodurch das Team an Tagen mit zwei Trainings von 8.30 bis etwa 17.30 beisammen ist, was Dibon sehr begrüßt: „Es stellt einen extremen Mehrwert für das Team dar, für den wir dankbar sind. Schön, dass das, was international Standard ist, nun bei uns Einzug hält.“ Zudem stehen den Spielern auch ein Ruhe- und Regenerationsraum inklusive Liegebetten zur Verfügung. „Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung während der Vorbereitung“, weiß Geschäftsführer Christoph Peschek.